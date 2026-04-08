フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。笑顔でパフェを食べる様子を投稿した。7日に37歳の誕生日を迎えた三上アナ。自身のインスタグラムで「みなさま、お誕生日のメッセージありがとうございます！」と感謝の言葉からつづり始めた。「生クリームもりもりのサンデーをたらふく食べました！幸。いい歳にするぞー！！」と笑顔でパフェを食べる様子を投稿した。ネットでは誕生日を祝