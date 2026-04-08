富士山に最も近い道の駅として知られる「道の駅すばしり」（静岡県小山町須走）で、前指定管理者が期間満了後も営業を続ける「異常事態」が起きている。施設を明け渡す際の原状回復工事を巡る前指定管理者と町の見解の相違が原因とみられる。利用者からは「トラブルで施設のイメージが悪くなるのでは」と懸念する声が上がっている。営業続ける背後に富士山がそびえる道の駅すばしりは２０１１年、オープンした。レストランや無