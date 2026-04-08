女性ヒーロー映画の原点ともいえるファンタジーアクション『レッド・ソニア／反逆の剣』が、5月8日より東京・新宿バルト9ほか全国で公開される。このたび、本予告映像と場面写真が解禁され、予告ナレーションをお笑いコンビ・紅しょうがが担当することが明らかになった。【動画】映画『レッド・ソニア／反逆の剣』本予告本作は、ロバート・E・ハワードの「英雄コナン」シリーズをルーツに持つ人気キャラクター“レッド・ソニア