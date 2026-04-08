2026年3月24日、防衛省・自衛隊（災害対策）の公式X（@ModJapan_saigai）は、普段直接見ることのない林野火災現場の任務にあたる隊員たちの様々な活動の動画を公開しています。今回の災害派遣は3月21日11時33分、群馬県多野郡上野村で発生した林野火災を受けたものです。火災確認後から、地元消防団や広域消防本部が消火活動にあたっていました。しかし、地上からの消火活動のみでは鎮火が困難と判断され、同日14時45分に群馬県知