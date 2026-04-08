新幹線の座席で、降りる支度を急ごうとしていた母親に、車掌がそっと1枚のメモを差し出しました。生後3カ月の娘を連れて移動していた際の出来事をThreadsに投稿したのは、2児の母・kosodate114さん（@kosodate114）。「到着後に準備されても大丈夫です」と書かれたそのメモに、投稿には1.1万件を超えるいいねが集まり、「ステキな心遣い」「これぞJapanese Hospitality」などの声が寄せられています。【写真】新幹線で3カ月の娘と