京大医学部受験期に撮影した証明写真と、その2年後の姿を収めたビフォーアフター動画がInstagramで注目を集めています。投稿したのは、京都大学医学部医学科3年生の一条美輝さん（@miki_ichizyo）。受験期には黒髪に眼鏡姿で引き締まった表情を見せていた一条さんですが、大学合格後は芸能活動も始め、「ベストオブミス京都」でグランプリを受賞。その変化に、「垢抜けえぐい」「才色兼備羨ましい」といった声が寄せられました。【