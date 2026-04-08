皆さんは、高齢になった親の運転に危なっかしさを感じたことがありますか？実の親ならはっきり免許返納を提案しやすいかもしれませんが、義理の親だといろいろ気を遣わなきゃいけないこともありますよね。私（チナツ）も苦労しています。最近72歳になった義母の運転にヒヤヒヤする場面が出てきたのですが、本人はまだまだ運転するつもりでいるんです。特に私たちが住んでいるのは車ありきの地域だし、免許を手放すのは簡単なこと