アメリカのトランプ大統領が設定したイランとの交渉期限が迫る中、仲介をしているパキスタンのシャリフ首相が7日、トランプ氏に対し交渉期限の2週間延長を求めました。トランプ大統領はイランとの交渉期限を日本時間8日午前9時に設定し、それまでに合意できなければイランの発電所などを破壊するとして、イランに譲歩を迫っています。トランプ氏は7日もSNSに「今夜、1つの文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」などと投