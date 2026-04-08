「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ドジャースのミゲル・ロハス内野手が急きょ、スタメンから外れた。何らかのアクシデントが発生したとみられた中、球団は「家庭の事情により」と発表した。ロハスは昨年のワールドシリーズ第７戦で起死回生の同点ソロを放った。６日の第１戦では大量リードの九回から登板。無死満塁のピンチを招くも１失点に抑えてゲームを締めていた。この日は８番・遊撃で先発オーダーに