「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手（２７）がセ・リーグ最多記録に並ぶ１６奪三振の好投で今季２勝目。デイリースポーツ評論家・井川慶氏（４６）が右腕の投球を解説した。◇◇才木投手の１６奪三振、見事でした。１０５球と球数が少なかったのは、ゾーンで勝負できていたことに加えて、ボールに力があったからこそでしょう。この日のヤクルトは大振りせずに当てにくるタイプの打者が多