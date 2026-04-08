「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）広島が今季２度目の２連勝で貯金１。先発投手の森下暢仁は今季初勝利。サンドロ・ファビアン外野手と大盛穂外野手が２ランを放って勝利に貢献した。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−森下が今季初勝利。「真っすぐも走っていましたし、いいピッチングだったと思います」−前回は４回３失点で降板。「マウンド上の姿を見ても気迫というのは、こちらから