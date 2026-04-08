「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手が６回１／３を６安打２失点で今季初勝利を挙げた。今季２度目の２連勝に役割を果たしたが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「さらに上を」と期待を込めて課題を挙げた。◇◇先発の森下は、四回２死満塁のピンチをしのいだことが今季初勝利につながった。ただ、５点リードの七回１死から４連打を浴びて２点を失い、途中降板。９０球を過ぎて