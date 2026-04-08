環境省は７日、長野・岐阜両県にまたがる御嶽山（３０６７メートル）を１０日付で国定公園に指定すると発表した。国定公園はこれで５８か所となる。過去の噴火による独特な火山地形や原生的な自然林の広がり、山岳信仰に根ざした文化景観などが評価された。現在の両県の県立自然公園エリアを中心とした計２万８２７５ヘクタールが指定される。御嶽山では２０１４年、死者・行方不明者６３人を出す噴火災害が発生。地元自治体が