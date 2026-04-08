広島のドラフト４位・工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝がマウンドに帰ってきた。１月の合同自主トレ中に右脚にけがを負うも、３月３１日のファーム・楽天戦（由宇）で実戦復帰を果たし、順調に復活への歩みを進めている。最速１５９キロを誇る剛腕が１軍の舞台を目指す。プロ入り後直後の離脱期間をむだにはしなかった。工藤がリハビリを終え、実戦に復帰している。「そんなに落ち込むことなく、自分がマウンドに戻った時の