鳥取県米子市の公園でのサルの飼育について、市議会での発言の見返りに公園の指定管理者から現金を受け取ったとして、米子市議の男が逮捕されました。【映像】容疑者が連行される様子米子市議の稲田芿容疑者（56）は、おととし6月、「米子市都市公園」の指定管理者の代表を務める70代男性から、市議会で「湊山公園」で飼育するサルの頭数の削減を求める発言をするよう依頼され、見返りとして現金100万円を受け取った受託