さて、市谷の杜 本と活字館「明朝体展」レポート、前回は入口のあいさつ文パネルと最初の展示台の紹介だけで終わってしまいました。いよいよ具体的な展示内容を見ていきましょう。天井から床まで、壁面2面を使った巨大年表天井からカラフルな文字（全部明朝体！）が所狭しと吊り下げられた展示室に入ると、いくつかの展示台。そして左側の壁面には、天井から床までびっしりと情報の詰まった、巨大な年表が目に入ります。明朝体の歴