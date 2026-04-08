貯金ゼロから資産を築いた投資家であり、教えるプロ(元塾講師)でもある「たけ」氏が、新NISAの仕組みから銘柄選び、さらには老後の「出口戦略」までを解説した書籍『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』(KADOKAWA)。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、人気の投資先「S&P500」に連動する投資信託の選び方と、長期投資に向く理由を解説します。信託報酬や純資産総額の比較に加え、組入上位銘柄や