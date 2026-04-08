●初代『パチスロ からくりサーカス』は“SANKYOパチスロ”の転機 「これが当たっていなかったら、私は今、ここにいないと思います」――長くこの業界に身を置き、何度も“波”を見てきた人間だからこその重く切実な言葉だった。SANKYOのパチスロ開発者として、初代『パチスロ からくりサーカス』に関わったSANKYO商品本部 PS開発部 次長の野坂和哉氏。彼にとって、この一台は単なる代表作ではない。自身のキャリア、部門の命運、