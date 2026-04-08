クラブの自然な動きを主体にスイングできるようになる「体内振り子」とは 「体内振り子」がスイングを変える！はじめて聞くことではないかもしれませんが、スイングの基本動作は振り子運動です。しかるべき支点があって、そこがブレずに腕とクラブが左右にブラブラ揺れる。振るよりもこの意識のほうが大事です。というのも、振り子の意識がないとクラブを使いきれないから。道具を使う以上、それが正しく動かなければいいスイング