テレビ業界は、もともと金によって動いてきた。だがいま、その欲望が業界そのものを縮小へと追い込んでいる。ストリーミング各社がシェア争いよりも利益確保を優先するようになった結果、ハリウッドでは仕事が激減した。【場面写真】チャック・ノリス追悼──ブルース・リーとの死闘から、80年代アクションの象徴へその象徴のひとつが、医療ドラマ『The Pitt（ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室）』だ。この作品は近年の配信ドラ