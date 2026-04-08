「バウンダリーのくせ」を変えると人づき合いがもっと楽になる その悩みやしんどさは、身についた「バウンダリーのくせ」が原因かも はしやえんぴつのもち方が人それぞれで違うように、「境界線」の引き方にも知らないうちに身につけたくせが表れます。このくせが、あなたのしんどさや苦しみの原因になっているのかもしれません。 くせを修正すると…… 「境界線」を引き直してすごし