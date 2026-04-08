リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外急落、トランプがイランへの空爆を2週間停止 東京時間07:41現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝101.02（-11.93-10.56%）