【本日の見通し】イランとの合意期限を前に、情勢にらむ展開が続く 本日午前9時に米国がイラン側に要求した合意期限が迫る中、海外市場では一時有事のドル高原油高が進んだ。ドル円は160.03円を付ける場面が見られた。イランの石油輸出拠点であるカーグ島への空爆が報じられたことや、イラン側が対話を完全停止したと報じられたことなどがドル買いを誘った。その後両国間で交渉に当たるパキスタンが、米国に対し