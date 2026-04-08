米株価指数先物ダウ700ドル超高、トランプが2週間延長で合意 東京時間07:48現在 ダウ平均先物JUN 26月限47525.00（+713.00+1.52%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6762.25（+105.50+1.58%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24787.25（+416.25+1.71%）