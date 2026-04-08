ドル円159円割れ、トランプ2週間延長合意原油先物急落イスラエルも攻撃停止 トランプ米大統領がイランへの攻撃停止を2週間延長すると発表、当初日本時間8日9時が期限だった。 土壇場での延長発表を受けリスク回避の動きが後退、ドル全面安でドル円は159円台を割り込んだ。NY原油先物は急落、109ドル台から98ドル台まで急落。米株先物は大幅高、ダウは700ドル超上昇している。NY金先物も急騰。 また、イスラエルもイラ