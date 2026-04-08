◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４２試合連続出塁をマークした。初回先頭の１打席目に四球を選んだ。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４２」にまで自己記録を伸ばし、日本人史上２位タイとなった