◇インターリーグブルージェイズ―ドジャース（2026年4月7日トロント）今季から岡本和真内野手が所属するブルージェイズは、本拠地トロントでドジャースと対戦。先発のケビン・ガウスマン投手（35）は、昨季のド軍とのワールドシリーズ（WS）で2度、先発として山本由伸投手（27）と投げ合っており、ジョン・シュナイダー監督は「ここ数回、同じ顔合わせになっているよね。これが野球の面白さだと思うし、こういう対戦は