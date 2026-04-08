女優の吉瀬美智子（51）が悩まされていた口唇炎が完治したことを8日、自身のインスタグラムで報告した。3月22日に「お薬塗っても軽い口唇炎がずっと治らない」と明かしていた吉瀬だが、朝に「ご心配をおかけした口唇炎おかげさまで無事に完治しました」と報告した。ようやく完治したことに「特別なことはしていないけれど、生活を整え、お野菜とタンパク質中心の自炊に。春菊やケールなど、緑の濃い野菜をたっぷり」と食生活