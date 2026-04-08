元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。三女が作ったというキャラ弁を披露した。【写真】「おそらくポチャッコと思われる」市井紗耶香が披露した三女手作りの“キャラ弁”市井は「早起きしてせっせと末娘が作っていたのはキャラ弁」と報告。白米やのりで表情を作ったキャラクター風の弁当2つの写真を公開した。あわせて「玉子焼きとウインナーでショートケーキ風（パパ作）」「おそら