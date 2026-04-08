○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １５：００独・製造業新規受注 １５：４５仏・貿易収支 １５：４５仏・経常収支 １７：３０英・建設業購買担当者景気指数 １８：００ユーロ・小売売上高 １８：００ユーロ・卸売物価指数 ２０：００米・Ｍ