７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６２銭前後と前日と比べて６銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円０８銭前後と同８０銭弱のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領が設定したイランとの停戦交渉の期限（米東部時間７日午後８時、日本時間８日午前９時）が迫るなか「有事のドル買い」が先行。「米国はイランの原油積み出し拠点