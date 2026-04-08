８日の東京株式市場は強弱観対立のなかも上値指向を維持し４日続伸となる可能性がある。米国・イスラエルによるイランへの大規模な軍事攻撃に関して、トランプ米大統領は米東部時間７日の午後８時を交渉のタイムリミットに設定しており、この結果次第で相場は大きく振れる公算が大きい。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１％超の下落となったのをはじめＧＤＰ上位国の株価は総じて下落