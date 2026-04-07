空咳（からせき）が出る時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「空咳」が続く・空咳が止まらない原因はご存知ですか？医師が対処法も徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中村 雅将（医師） 弘前大学医学部卒業。弘前大学大学院医学研究