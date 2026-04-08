韓国で早産の危機に瀕した外国人妊婦が受け入れ先を見つけられず、“たらい回し”の末に双子のうち一人の命を失うという悲劇的な事件が発生した。【関連】外国人妊婦、韓国でたらい回しの末に“救急車出産”生き残ったもう一人も深刻な脳損傷を負っており、地域の最低限の医療体制の脆さが物議を醸している。4月7日、韓国南東部の大邱（テグ）広域市や大邱消防安全本部などによると、去る2月28日、大邱を訪れていたアメリカ国籍の