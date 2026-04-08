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― ダウは85ドル安と反落、期限迫る停戦交渉の先行き不透明感でポジション調整 ― ＮＹダウ 46584.46 ( -85.42 ) Ｓ＆Ｐ500 6616.85 ( +5.02 ) ＮＡＳＤＡＱ 22017.85 ( +21.51 ) 米10年債利回り4.296 ( -0.037 ) ＮＹ(WTI)原油112.95 ( +0.54 ) ＮＹ金 4684.7 ( 0.0 ) ＶＩＸ指数25.78 ( +1.61 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53960 ( +380 ) シカゴ日経225