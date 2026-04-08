中国のSNS・小紅書（RED）に日本の自転車のルールに関する投稿があり、反響が寄せられた。4月1日から自転車の交通違反に対して「青切符」制度が導入され、違反者に反則金が科されることになった。自転車は原則、車道を走行しなければならず、自動車も自転車を追い越す際には1メートル程度の距離を空けるか、それができない場合は時速20キロ程度の安全な速度に落として追い抜く必要がある。小紅書の投稿者は「日本はなんと自転車に