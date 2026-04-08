石油の供給不安に対応するため、政府は近く、医療機関などに対し、石油元売り会社が直接、燃料を販売する仕組みを新たに導入します。【映像】燃料の直接販売ルートの新設を発表した政府石油製品の流通をめぐっては、医療器具の滅菌に必要な重油が不足したり、路線バスの軽油が足りなくなったりする事例が確認されています。これまで政府は相談に応じて個別に対応していましたが、石油元売りが重要施設向けに燃料を直接販売す