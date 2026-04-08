女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”大会初参加となる中川美優は、麻雀プロやポケモンカード（ポケカ）、サバゲー、アイドルプロデュースなど、アイドルグループ「まねきケチャ」卒業後も多方面で活躍しているが、実はポーカーの実力者でもある