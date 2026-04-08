◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）勝てば今季初の単独首位に立つ阪神。8日のヤクルト戦で、阪神戦初先発となる3年目右腕・松本健と対戦する。昨季は5試合7イニングで、1点しか奪えなかった難敵。キーマンとなるのが近本だ。松本健とは3打数3安打、打率10割と得意にしている。7日はチームが快勝する中、5日の広島戦に続いて無安打に終わったリードオフマン。ヤクルト戦は通算打率・261と、対セ球団で