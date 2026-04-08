DeNAの新外国人投手・コックスが中日戦に先発する。同投手は1日の阪神戦で先発6回を投げ1失点で勝利投手。チームの新外国人投手では24年のジャクソン以来8人目の来日初登板勝利をマークした。過去の7人のうち初登板から2連勝は95年バークベック、17年クラインといたが、いずれも2試合目の登板では勝敗がつかず、3試合目で記録したもの。初登板から2戦2勝なら球団初めてになる。前日（7日）のDeNAは5―3で中日に勝利。きょ