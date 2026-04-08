【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳへの投稿で、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると明らかにした。イランがホルムズ海峡の「完全、即時、安全」な開放に同意することを条件とした。これに先立ち、仲介国パキスタンが米国とイランの協議を進めるため２週間の停戦を呼びかけていた。