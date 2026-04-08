◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）相手のミスに乗じるというのは強いチームなのかもしれない。優勝する2023年、オールスター明けに連勝また連勝をしていたころ、当時監督（現球団顧問）・岡田彰布は「こっちは普通にやっているだけよ。相手が勝手に転んでくれるんよ」と話していた。今季も相手が勝手に転ぶという展開が多い。甲子園開幕戦は相手の4失策をすべて得点にからめ、差を広げていった。4回