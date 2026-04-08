アメリカのトランプ大統領が設定したイランとの交渉期限まであと2時間ほどです。イランでは、石油輸出の拠点の島などが攻撃を受け、緊張が高まっています。【映像】50カ所以上の軍事拠点が攻撃されたカーグ島ウォール・ストリート・ジャーナルは7日、アメリカ当局者の話として、ペルシャ湾に浮かぶカーグ島でアメリカ軍が50カ所以上の軍事拠点を攻撃したと伝えました。石油関連のインフラは標的にしなかったとしています。FO