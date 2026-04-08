星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は7月1日〜8月31日の期間、広大な田んぼの中央でクラフトビールや自家製ピクルスを楽しむ「田んぼビアガーデン」を開催する。那須の広大な田んぼに囲まれた「田んぼビアガーデン」○田んぼの中央に設えた特等席施設内にある8,500平方メートルの田んぼの中央に、寛ぎながらビールを飲めるビアスポットを設置する。稲穂が風に揺れる田んぼや木漏れ日が差し込む森林、そして奥