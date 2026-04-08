ビザ・ワールドワイド・ジャパンは4月7日、コンテナ海運会社Ocean Network Express Pte. Ltd.が中小規模の荷主企業向けに提供するファイナンス関連総合ポータル「ONE Finance」に、Visaが初のB2Bカード決済サービスとして採用されたことを発表した。Visa○海運業界における決済課題と背景日本の貿易の99%以上(重量ベース)を担う海上輸送業界では、紙の請求書や銀行振込といったアナログな決済手段が依然として主流であり、取引から