星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は6月1日から、絶景を眺めながら缶詰100種×クラフト缶ビール20種との出会いを楽しむ「カンカンビアガーデン」を開催する。白砂の空間で静岡名産の缶詰やクラフト缶ビールと出会う「カンカンビアガーデン」静岡県は古くより豊かな水を活かした酒造りが盛んで、醸造技術が発展しやすい環境であったため、近年ではクラフトビール文化が広まった。現在、県内には醸造所が30か