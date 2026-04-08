image: generated at Flow 「デジタル教育先進国」の看板はいったん降ろす。でも別に争うものでもないですしね。教室にタブレットが並び、紙の教科書が姿を消していた北欧・スウェーデンでは、2023年に教育方針が転換。スウェーデン政府は学校教育を「基礎に戻す」方針を発表し、特に低学年での読み書きなどを重視する路線へシフトしました。隅に追いやられていた紙の本が教室に戻り、みんな