ファミリーマートは4月14日、MIXIが運営するスマホアプリ「モンスターストライク」(以下、モンスト)とのコラボレーションキャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！モンストは、誰でも簡単に楽しめるアクションRPGで、友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が支持され、幅広い世代に親しまれている。同社では2024年10月に、同ゲームとの初コラボキャンペーン「ジュ