厳しかった母に反発し“叱らない育児”を決めていた私。しかし実際の子育ては思うようにいかず、ついに母に弱音を吐くことに。すると語られたのは、これまで知らなかった“厳しさの本当の理由”でした。今回は筆者の知人から聞いた親の愛情に気づいたエピソードをご紹介します。 母の記憶 『私は子どもを叱らない育児をする』 そう心に決めていた時期がありました。 私は子どもの頃、母に厳しく育てられていたから