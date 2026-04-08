動画は６億回再生超え４月８日に日本クラウンからメジャーデビューする４人組歌謡グループ『モナキ』が、デビュー前から“大バズり”している。実際に大阪や茨城などで行われるはずだったイベントは、想定を超える観客が予想されるため、安全を考慮して中止になるほど。“スーパー銭湯アイドル”である『純烈』の弟分の彼らだが、なんとイベントには女子中・高生たちも殺到するというから驚きだ。メンバーは元『烈車戦隊トッキュウ